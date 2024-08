La cessione di Raoul Bellanova non è andata giù ai tifosi, che hanno iniziato a protestare sui social contro Cairo

Il mercato del Torino, da un momento all’altro, ha subito una svolta. Nel giro di un giorno, quando ormai tutto sembrava destinato a tacere sul fronte uscite, i granata hanno chiuso la cessione di Bellanova all’Atalanta e il conseguente arrivo di Pedersen dal Feyenoord per sostituirlo. A interessare maggiormente è per ovvi motivi la partenza del numero 19, che tanto bene aveva fatto nella scorsa stagione e che aveva iniziato allo stesso modo quest’anno. E i tifosi non l’hanno presa benissimo, per due questioni. La strategia societaria: ora che la squadra sembrava essere indirizzata verso una strada positiva, con acquisti di livello, a 10 giorni dalla fine del mercato viene ceduto uno dei tre migliori giocatori della passata stagione; le promesse disattese: poco più di un mese fa Vagnati diceva “Bellanova non è sul mercato. È giusto che resti, vogliamo fare una squadra ambiziosa”.

La reazione dei tifosi

Parole ancora una volta non rispettate. Un fenomeno a cui i tifosi dicono di essere storicamente abituati, ma da cui ogni volta vengono sorpresi. E allora di nuovo, come accaduto poche settimane fa in occasione del passaggio di Buongiorno al Napoli, tantissimi fan granata si sono “ritrovati” sotto l’ultimo post su Instagram del presidente Cairo per commentare il trasferimento dell’esterno destro. Tanti i commenti pesanti anche verso la sua persona, altri si sono limitati ad andare contro il suo operato: “Pure Bellanova? Vattene veramente”, “Vendi il Torino”, “Ma cosa stai facendo?“, “Stavolta hai esagerato“, o ancora “Game over”. I tifosi remano tutti nella stessa direzione. La cessione di Buongiorno era già stata ovviamente un duro colpo da digerire, ma vendere anche un altro big del calibro di Bellanova non è andato giù a nessuno.