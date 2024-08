Tutto su Marcus Pedersen, esterno destro classe 2000 che piace al Torino come sostituto di Raoul Bellanova

Nato ad Hammerfest il 16 luglio del 2000, Marcus Pedersen è un esterno destro attualmente in forza al Feyenoord. Il 24enne ha iniziato a muovere i primi passi già da ragazzino nell’Hif/Stein, squadra della propria città natale, prima di attirare le attenzioni del Tromso. Lì, in uno dei migliori club di Norvegia, ha passato tutta l’adolescenza ed è cresciuto dal punto di vista calcistico. Con i TIL ha esordito nel massimo campionato del proprio paese, consacrandosi definitivamente a partire dalla stagione 2018/2019. Le buone prestazioni di quell’anno convincono il Molde a fare un investimento per lui; nei Blå-hvit gioca 38 partite in due annate, mettendo a referto 3 gol e 6 assist. Tanto quanto basta per stregare il Feyenoord, uno dei migliori club olandesi, che decide di investire 2 milioni di euro per portarlo nei Paesi Bassi.

Le esperienze tra Olanda e Italia

Con Slot nella panchina degli olandesi, il terzino diventa un titolare fisso arrivando a raggiungere 89 presenze in soli due anni. I numeri non sono molto alti, come dimostrato dal solo gol e i 7 assist, ma l’affidabilità e l’intelligenza calcistica portano l’attuale allenatore del Liverpool a non toglierlo praticamente mai dal campo. Nell’estate del 2023 il ragazzo sente di poter fare un salto nel calcio che conta, e il Sassuolo lo accontenta prendendolo in prestito. In Emilia vive però una stagione molto sfortunata anche a causa dei risultati di squadra, culminata con la retrocessione in Serie B e pochi lampi da parte sua.

Pedersen, caratteristiche tecniche

Negli anni in patria e al Feyenoord più che in Italia, Pedersen si è messo in mostra per le sue qualità fisiche. Esterno di spinta, è un giocatore molto rapido ed efficace dal punto di vista offensivo. Oltre alla velocità, infatti, tra le peculiarità principali c’è anche la precisione nei cross da fondo campo verso l’area di rigore avversaria. Pecca un po’ dal punto di vista difensivo, ma nelle ultime stagioni ha provato a migliorare questo particolare. È per questo che è più adatto a stare in un centrocampo a 5 che in una difesa a 4.