Questa può essere la stagione di Samuele Ricci al Torino. Responsabilità e concretezza per il numero 28 granata

La stagione 2024/2025 del Torino è iniziata bene. Tra la vittoria in Coppa Italia e il pareggio alla prima in Serie A, Vanoli ha potuto osservare molte cose positive. Nel suo Torino, tutto nuovo nel modo di giocare, ci sono già delle certezze. Una di queste è a centrocampo ed è Samuele Ricci. Il numero 28 granata si è messo in luce in queste prime uscite stagionali. Responsabilità e concretezza per lui. Vanoli lo ha subito messo titolare, al centro del suo centrocampo a 3. Il classe 2001 sta bene fisicamente e vuole prendersi in maniera definitiva il Toro. Questa può essere la sua stagione.

Le sue due partite

Contro il Cosenza, in Coppa Italia, ha fatto una grandissima partita. Ha toccato tantissimi palloni e ha fatto girare la squadra. Vanoli ha poi detto: “Dobbiamo diventare squadra ed essere più efficaci. Ma dopo 3 anni di lavoro non si può cambiare tutto in 30 giorni. Anche l’altro giorno Ricci ha avuto 3 palle gol”. Con questo tipo di gioco, Ricci è uno di quei giocatori che può diventare ancora più incisivo. Anche contro il Milan, ha fatto un’ottima partita. Tanto sacrificio e tanta corsa, ma con lucidità. In 2 partite, ha giocato 180 minuti. Si tratta dell’unico centrocampista che non è mai stato sostituito. Questo la dice lunga sulla sua importanza.

Le parole e la Nazionale

Un inizio a 1000 per Ricci con il Torino. Proprio in estate, Spalletti lo aveva escluso dai convocati di Euro 2024. In effetti lo scorso anno poteva andare meglio, ma Fagioli è stato convocato al suo posto… Ora è tornato a fare il regista, suo vecchio ruolo. Dopo la partita contro il Cosenza ha detto: “Ci sono rimasto un po’ male, ma può capitare nella carriera calcistica di un giocatore. Ci sono vittorie e sconfitte. Non bisogna demoralizzarsi, magari arriverà nuovamente la chiamata in Nazionale. Bisogna farsi trovare pronti. Adesso bisogna stare concentrati sul Torino, cercare di migliorare e poi fare il salto. Credo di dover migliorare nella fase conclusiva dell’azione e poi vedremo”.