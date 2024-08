In questi 2 giorni di riposo per la squadra, Borna Sosa ha lavorato per mettersi al pari del resto della squadra di Vanoli

La sessione di calciomercato deve ancora chiudersi e il Torino non ha finito le operazioni in entrata. Serve infatti sistemare la difesa in questi ultimi 10 giorni di mercato. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra, finalmente è arrivato un esterno con il piede mancino: Borna Sosa. Il croato è arrivato dall’Ajax in prestito con diritto di riscatto. La sua avventura al Toro è appena cominciata. Arrivato venerdì in Italia, è stato annunciato ufficialmente sabato. Contro il Milan non è stato convocato, in attesa del transfer internazionale. Ma adesso il nuovo numero 24 granata è pronto per l’Atalanta.

Gli allenamenti al Filadelfia

Dopo le amichevoli estive, la Coppa Italia e la prima di Serie A, domenica e lunedì il Toro si è riposato. Borna Sosa invece ha lavorato al Filadelfia con lo staff di Vanoli. Il motivo? Mettersi al pari dei compagni. Ci vorrà del tempo per capire gli schemi di Vanoli, ma intanto Sosa ne ha approfittato e non ha perso tempo. In questo modo è pronto alla prima convocazione contro l’Atalanta. Domenica alle ore 18:30 potrebbe fare il suo esordio in maglia granata. Difficile che possa partire dall’inizio, ma può entrare a gara in corso.

Vanoli soddisfatto

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, è soddisfatto del suo nuovo esterno sinistro. Prima di Milan-Torino, aveva detto: “Siamo felici su Borna Sosa. Era un profilo che stavamo cercando. Adesso aspettiamo le visite. Sicuramente può aumentare la qualità di questa squadra”. Dopo la partita invece, si è così espresso: “Abbiamo preso Borna Sosa che oggi si è allenato per la prima volta, abbiamo aggiunto un po’ più di qualità sui quinti che è il reparto di cui avevamo bisogno”. Borna Sosa porta al Toro qualità ed esperienza internazionale. Inoltre, è già stato convocato dalla sua Nazionale per gli impegni di Nations League. Nella scorsa stagione, quella 2023/2024, ha giocato 27 partite e fornito 5 assist. A settembre 2023, l’Ajax lo ha pagato 8 milioni di euro dallo Stoccarda.