Il kosovaro ha sofferto Leao per poi crescere in impostazione. Masina ha invece perso lucidità sul più bello

Possono rammarico e fierezza convivere in seno al Torino di Vanoli dopo la prima vera uscita della stagione? Il tecnico ha detto ai suoi di guardare il bicchiere mezzo pieno e come biasimarlo. Nonostante le difficoltà dettate da un cambio radicale di filosofia e una ricerca a rilento di nuovi adepti, il Toro ha offerto una prestazione gagliarda. C’è tanto di Juric: innegabile, specie quando l’apnea risulta inevitabile, ma molto anche delle nuove direttive e atteggiamenti. Un esempio concreto lo si può sicuramente ritrovare nei due braccetti, o terzi di difesa, Vojvoda e Masina.

Primo tempo: Masina solido, Vojvoda boccheggia

Mancano difensori. Elementi credibili per il contesto competitivo della Serie A. Le buone notizie si fondono dunque ai punti interrogativi. Il migliore in campo dei granata (insieme a Zapata), Saul Coco, farà ancora il centrale? E gli altri due? Rimarranno cruciali anche quando Vagnati scaricherà le valigie dei nuovi arrivati al Filadelfia? Contro il Milan, Vojvoda e Masina avevano dei clienti davvero scomodi. Nel primo tempo, il kosovaro deve avere davvero provato odio verso Leao. Difficile tenergli il passo. Per poi continuamente ricredersi di fronte alla leziosità del portoghese. Dall’altra parte, Masina ha avuto invece abbastanza vita facile con Chukwueze, ma è chiaro fosse una giornata no per il nigeriano. Prezioso poi il suo intervento nel finale di prima frazione, a negare il pari a Leao.

Vojvoda e i segnali in impostazione. Masina: che peccato!

Sempre pulito il marocchino. Che non si scompone di fronte agli attacchi ansiogeni del Milan. Lui a reggere il banco, dando anche coraggio a Vojvoda per salire, posizionarsi spesso sulla linea di Linetty per dare il via all’impostazione. Sicuramente uno dei vantaggi di una collocazione da terzo che, ai nastri di partenza, faceva storcere il naso. Senza dubbio un’arma in più, che segna una svolta in avanti sia a livello cognitivo che posizionale rispetto a una tendenza conservativa del precedente ciclo. Il finale è poi da mangiarsi le mani, perché il risultato conta e non poco. Masina si è fatto contagiare dalle distrazioni della gioventù subentrante, con quella gamba mancina a impattare il vuoto, in netto ritardo, prima dell’esplosione di un Meazza pronto anche a festeggiare un clamoroso sorpasso.