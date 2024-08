Dopo Buongiorno, anche Bellanova potrebbe presto essere ceduto: il Torino perde così due nazionali azzurri

Raoul Bellanova è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. Un fulmine a ciel sereno per Vanoli e per i tifosi granata, che a una settimana dal termine del mercato si preparano a perdere uno dei migliori giocatori della passata stagione, nonché un nazionale a tutti gli effetti. Oltre a Buongiorno, l’esterno rappresenterebbe un altro giocatore azzurro – convocato agli Europei – che lascerebbe la maglia granata. Quest’anno sono stati già quattro, considerando anche Gemello e Lovato, i calciatori italiani a salutare Torino, per una rosa che è formata sempre più da stranieri.

Solo un azzurro tra i titolari

Già solo guardando la formazione titolare, si nota come sia presente un solo italiano: Samuele Ricci. Nella scorsa stagione erano in tre, ma Buongiorno è stato sostituito dall’equatoguineano Saul Coco, mentre al posto di Bellanova dovrebbe arrivare il norvegese Pedersen. L’unico oriundo sarebbe Masina, che ha però scelto la nazionalità marocchina essendo nato a Khouribg. Per il resto Milinkovic-Savic e Ilic rappresentano la Serbia, Vojvoda il Kosovo, Vlasic e Sosa la Croazia. E in attacco poi ci sono lo scozzese Ché Adams e il colombiano Zapata.

La porta si è “italianizzata”

È tra i pali che il numero di italiani sono cresciuti. Sono andati via Gemello e Popa, e al loro posto sono arrivati Paleari e Donnarumma. Infine gli altri due azzurri sono Dellavalle e Pellegri, entrambi potenzialmente in uscita in questi ultimi giorni di calciomercato. Nel corso della stagione qualcun altro verrà probabilmente aggregato dalla Primavera, ma ciò non toglie che attualmente il Toro è povero di giocatori italiani. Una grande differenza rispetto alle rose di alcune stagioni fa, che spiega perfettamente come il mercato sia cambiato, insieme alla linea societaria.