Si può chiudere nelle prossime ore l’operazione che porterebbe Bellanova alla corte di Gasperini: Torino e Atalanta ai dettagli

Il giocatore in grado di fare la differenza sulla sua corsia, di incidere sui gol della squadra: lo sa il Torino ma pure l’Atalanta, che nelle ultime 24 ore ha virato con decisione su Raoul Bellanova, diventato nel giro di una giornata l’obiettivo numero uno dei nerazzurri. Un’operazione che nelle ultime ore ha visto prima a colloquio gli agenti del giocatore e la società nerazzurra e poi i due club. Il Torino chiede 25 milioni, l’Atalanta si sta pian piano avvicinando alle richieste di Cairo anche se sembra che alla fine si possa trovare un accordo su una cifra intorno ai 22 con l’inserimento dei soliti bonus.

Per Gasperini un giocatore di livello

L’Atalanta vuole accontentare Gasperini in un momento in cui la società deve gestire i casi Lookman e Koopmeiners. L’arrivo di Bellanova rafforzerebbe la corsia di destra e garantirebbe un ricambio di alto livello a Zappacosta: il giocatore granata ha dimostrato già a San Siro il suo stato di forma, nonostante una preparazione cominciata dopo rispetto ai compagni, per via degli impegni all’Europeo. In serata potrebbe arrivare la chiusura definitiva: se così fosse il giocatore, oggi regolarmente al Fila, potrebbe sostenere già domani le visite mediche.