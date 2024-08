Calciomercato Torino / Vagnati continua a lavorare per regalare a Vanoli il profilo giusto da schierare in difesa

Il mercato prosegue, e quando manca poco più di una settimana alla chiusura delle trattative il Torino è al lavoro per puntellare la rosa. Con la situazione Bellanova in sospeso, gli attuali obiettivi di Vagnati in questo momento riguardano le uscite degli esuberi (Horvath, Ilkhan, Bayeye, Radonjic) e l’acquisto di almeno un difensore centrale che possa giocare come braccetto di destra. Come ben noto da ormai diverse settimane, infatti, gli addii di Buongiorno, Lovato, Rodriguez e Djidji al momento sono stati coperti solamente con Saul Coco, che per ovvi motivi non può bastare. La ricerca per il profilo giusto, dunque, continua.

Tre nomi avanti

Nelle ultime settimane sono stati tantissimi i nomi accostati alla difesa del Torino. La verità, però, è che attualmente sono tre i giocatori che davvero sono seguiti da Vagnati e dalla dirigenza granata. Il primo è Van den Bosch, colui che pare essere il più apprezzato. Il centrale belga è stato sondato ormai diversi giorni fa, e i granata potrebbero presto affondare il colpo. Dopodiché è tornato di moda Hajdari. Il nome dello svizzero era emerso nel mese di luglio prima che venisse acquistato Saul Coco, e poi è rimasto in stand-by a causa delle alte richieste economiche del Lugano. Adesso potrebbero riaprirsi i contatti con gli svizzeri, che chiedono una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Il terzo profilo è Rodrigo Becao, ex conoscenza dell’Udinese che ha giocato nelle ultime stagioni in Turchia con il Fenerbahce. Il brasiliano è scalato nelle gerarchie con l’arrivo in panchina di Mourinho e ora spinge per partire, con Vagnati che potrebbe accontentarlo. Questi sono i tre profili che attualmente si contendono il posto nella difesa del Toro, a meno di ribaltoni degli ultimi giorni e di nuovi nomi.