Calciomercato Torino / I granata hanno trovato l’accordo con il Feyenoord per l’arrivo di Marcus Pedersen: le cifre

Il Torino ha chiuso l’accordo con il Feyenoord per Marcus Pedersen. La svolta di mercato è diventata reale, e nel giro di poco meno di 24 ore i granata hanno trovato il nuovo esterno destro. Tutto è partito nella mattinata di martedì, con un forte interessamento dell’Atalanta per Bellanova. Nel pomeriggio i nerazzurri erano già ai dettagli per il nazionale italiano, e in serata è arrivata la chiusura dell’operazione per una cifra di circa 25 milioni di euro – bonus compresi. Vagnati, conscio di una possibile offerta della Dea, aveva bloccato già nel pomeriggio il classe 2000 norvegese offrendogli un contratto di 3 anni più uno, e adesso ha anche trovato un accordo con il suo club.

Trovato l’accordo per Pedersen

Un milione di euro per il prestito, 3.5 per il riscatto obbligatorio entro giugno del 2025: sono queste le cifre con cui il Torino acquisterà Pedersen, come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X. Come detto l’ex Sassuolo firmerà un contratto fino al 2027 con opzione per l’anno successivo, e già nella giornata di giovedì dovrebbe arrivare in città per sottoporsi alle visite mediche. Nello stesso giorno, inoltre, dovrebbe arrivare l’annuncio della cessione di Bellanova all’Atalanta. Tutto definito dunque, si attendono solamente le visite e le firme dei due giocatori.

L’ultima stagione di Pedersen

Il laterale norvegese arriva dunque a Torino dopo una stagione non entusiasmante al Sassuolo. Negli anni passati aveva fatto vedere buone cose al Feyenoord, ma non è poi riuscito a gestire il grande salto verso il calcio italiano, ritrovandosi in una squadra che alla fine è stata retrocessa in Serie B. Può ancora essere considerato una scommessa, soprattutto per il ruolo che andrà a ricoprire, ma certamente l’aver già giocato un anno in Italia può risultare un fattore positivo.