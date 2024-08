Le notizie di oggi, 21 agosto 2024, di calciomercato in Serie A. Derby romano per Ngonge del Napoli mentre Pobega cerca squadra

Calciomercato che sta per giungere alle battute finali. In Serie A, la sessione si chiude venerdì 30 agosto a mezzanotte. Tutte le squadre sono attive e in cerca dell’affare giusto, in entrata e in uscita. In casa Napoli, nonostante l’arrivo di Antonio Conte, tira un’aria pesante. Cyril Ngonge, preso lo scorso anno dal Verona, è in uscita. Su di lui c’è la Roma, che potrebbe salutare Dybala. Infatti l’argentino è attirato dall’Arabia. Ma adesso su Ngonge c’è anche la Lazio di Baroni. Ma occhio anche al Bologna, che dovrà fare a meno di Cambiaghi (preso dall’Atalanta, giocava all’Empoli in prestito) nei prossimi mesi.

Pobega verso Bologna

Tommaso Pobega è fuori dal progetto del Milan. Con Paulo Fonseca in panchina non avrebbe spazio. Inoltre, è appena arrivato Fofana dal Monaco e forse arriverà Manu Koné. Si cerca una sistemazione per Pobega. Non solo il Genoa su di lui: adesso c’è anche il Bologna. Attesa un’offerta ufficiale nelle prossime ore.

Napoli su Amrabat

Napoli che deve ancora essere completato. In mezzo al campo, McTominay e Gilmour non sono ancora arrivati. Amrabat della Fiorentina può essere una soluzione. Adesso è rientrato alla Fiorentina, dopo aver giocato in Premier League al Manchester United. Antonio Conte avrebbe dato l’ok all’operazione.

Rugani all’Ajax

Daniele Rugani ha lasciato la Juventus. Il difensore si è trasferito in Olanda all’Ajax. La formula? Prestito secco fino a giugno 2025. Juventus che non incassa nulla, ma risparmia 3 milioni di stipendio annui.

Inter: non si molla per Rabiot

Sono due mesi che è scaduto il contratto di Adrien Rabiot con la Juventus. Il francese è ancora senza squadra. Tanti contatti per lui, ma nessuna offerta. L’Inter sembrava avesse mollato la presa, invece sono ancora interessati. Sullo sfondo c’è anche il Bayern Monaco.