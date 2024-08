Calciomercato Torino / Marcus Pedersen in, Raoul Bellanova out: le prossime tappe delle due trattative del club granata

Manca poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato in Serie A. Il Torino di Paolo Vanoli non è una squadra completa. E invece di muoversi in entrata, è stato venduto uno dei migliori giocatori della rosa: Raoul Bellanova. Questo ha fatto infuriare i tifosi, smorzando l’entusiasmo che c’era per questo nuovo corso. Al suo posto, arriverà dal Feyenoord Marcus Pedersen. Lo scorso anno, da gennaio in poi, aveva giocato con il numero 3 sulle spalle al Sassuolo (che poi è retrocesso). Adesso sta per tornare in Italia. Inutile dire che, con questa operazione di mercato, i granata non fanno altro che indebolirsi. Inoltre, in difesa gli uomini sono contati. Ma a che punto sono le trattative?

Pedersen in

L’accordo con gli olandesi per il norvegese classe 2000 è stato trovato in fretta. Sarà un prestito con obbligo di riscatto. Contratto di 3 anni, fino al 2027, con opzione per un altro anno. La cifra del riscatto è di 3,5 milioni di euro. Trattativa chiusa e nella giornata di domani il giocatore è atteso in Italia. Dopo aver svolto le visite mediche, sarà ufficializzato. A breve Pedersen sarà un nuovo giocatore del Toro. Senza nulla togliere a Pedersen, il Toro ci perde molto. Avendo già giocato in Italia in una squadra con una situazione delicata, la speranza è quella che si adatti in fretta in granata.

Bellanova out

Arriva Pedersen, ma parte un pezzo da 90 come Bellanova. Dopo Buongiorno, un altro top lascia il Torino. Torino e Atalanta stanno chiudendo l’affare, che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Questa mattina, il giocatore non si è allenato al Filadelfia. Domani il giocatore a Bergamo svolgerà le visite mediche e poi ci sarà l’ufficialità. Destino vuole che domenica alle ore 18:30 c’è la seconda giornata di Serie A: Torino-Atalanta. Da giocatore al centro del progetto ad avversario, tutto in pochi giorni.