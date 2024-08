Calciomercato Torino / La squadra di Paolo Vanoli è con pochi difensori. Servono urgentemente rinforzi dal mercato

In questa sessione di mercato, il Torino ha ceduto 2 dei suoi migliori giocatori: Buongiorno e Bellanova. Inoltre, Rodriguez e Djidji hanno salutato a 0 e non sono stati sostituiti. Mentre al posto di Buongiorno (venduto al Napoli a 35 milioni), è arrivato Saul Coco per 7,5 milioni dal Las Palmas. Al posto di Bellanova è arrivato Pedersen, in prestito dal Feyenoord con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni. Ma Bellanova è stato venduto all’Atalanta a 25. Già dalle cifre si capisce che il Toro si è indebolito. Vanoli aveva appena detto che la squadra non era al completo, ed è stato venduto Bellanova. Ma adesso è arrivato il momento di prendere giocatori in difesa. I granata hanno bisogno di difensori. Servono e servono adesso.

I nomi e le trattative

Due nomi sono sul taccuino del Torino. Il primo è Van den Bosch dell’Anversa. Resta un obiettivo del Toro ma c’è ancora lavoro da fare. Infatti nell’ultimo fine settimana è sceso in campo regolarmente e ha giocato 90 minuti contro il Brugge. Toro che se lo vuole, deve accelerare. L’altro invece è un ex Udinese e si tratta di Rodrigo Becao. Adesso gioca al Fenerbahce, ma con Mourinho non trova spazio. Sullo sfondo ci sono anche i profili di Idzes (Venezia) e Daniliuc (Salernitana). Vanoli ha detto che preferisce avere pazienza e prendere un giocatore mirato, ma adesso senza Bellanova ha bisogno di giocatori in difesa. Ne servirebbero 2 di difensori, ma molto probabilmente ne arriverà solo 1.

Gli obiettivi sfumati

Ci sono poi obiettivi sfumati. Uno su tutti è Erlic. Il croato, dopo Euro 2024, era pronto a lasciare il Sassuolo. I granata erano in pole, ma poi lo ha preso il Bologna di Italiano, che giocherà la Champions League. Altro nome di cui non si sono più sentite notizie è Hajdari del Lugano. Di piede sinistro, il Toro non ha mai tentato l’affondo decisivo. Il tempo passa e i tifosi, arrabbiati e preoccupati, aspettano.