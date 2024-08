Tutto su Zeno Van Den Bosch, difensore centrale belga che gioca in Jupiler League nell’Anversa

Zeno Van Den Bosch nasce il 6 luglio 2003 a Brasschaat, in Belgio. Inizia la sua carriera nelle giovanili del Beerschot, dove si mette in mostra e viene acquistato dal Lierse. Con la maglia del Lierse Van Den Bosch trascorre tre stagioni durante le quali si distingue per le sue qualità difensive e la sua imponente statura. Così le sue buone prestazioni attirano l’attenzione dell’Anversa, che nel 2016 lo acquista e lo inserisce nelle proprie giovanili.

La carriera nell’Anversa

Nel corso di quattro stagioni, Van Den Bosch passa dalle squadre giovanili all’Under-18, fino ad affermarsi nell’Under-21 dell’Anversa. Dal 2022 viene aggregato stabilmente alla prima squadra, iniziando a collezionare le prime presenze nel campionato belga. Ma è nel 2023 che il difensore comincia a trovare maggiore spazio, con presenze tra Jupiler League, Coppa del Belgio e Champions League, mettendo a referto due gol e un assist. Nella stagione appena iniziata è sceso in campo in entrambe le gare disputate dall’Anversa, restando sul terreno di gioco per 90′ minuti. Ormai Van Den Bosch è un titolare inamovibile della rosa di De Roeck, che lo considera un uomo di punta per la sua difesa.