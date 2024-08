Contro il Cosenza guiderà la linea difensiva a tre: per Saul Coco la partita di Coppa Italia sarà quel dell’esordio ufficiale in granata

Ha destato buone impressioni Saul Coco nelle prime amichevoli disputate con la maglia del Torino. Ma il calcio estivo, si sa, è ben diverso da quello del resto dell’anno, quando in palio iniziano a esserci punti o qualificazioni ai turni successivi di una coppa. Ed è anche per questo motivo che c’è ora molta curiosità nel vedere all’opera il difensore arrivato dal Las Palmas contro il Cosenza, nel primo impegno ufficiale della nuova stagione.

Coco, l’esordio nel ruolo di Buongiorno

Con Perr Schuurs ancora indisponibile e in attesa dei rinforzi dal mercato, Coco avrà il compito di guidare la linea a tre del Torino, posizionandosi al centro della difesa, proprio lì dove fino a pochi mesi fa c’era Alessandro Buongiorno. Non si può fare un paragone tra i due, soprattutto per la storia e il legame speciale che Buongiorno ha sempre avuto con il Toro e con Torino, ma la gara di Coppa Italia permetterà a Coco di iniziare a scrivere la propria storia con la maglia granata: l’impegno contro la formazione calabrese, almeno sulla carta, non dovrebbe essere dei più impegnativi ma sarà comunque un test importante per il neoacquisto per far vedere di che pasta è fatto ma anche per eseguire una sorta di rodaggio in vista del campionato. Anche perché l’avvio di Serie A per la squadra granata non sarà semplice: alla prima giornata c’è il Milan a San Siro, poi l’Atalanta in casa. Due partite complicate nelle quali Coco dovrà essere pronto a fermare attaccanti di valore.

Coco subito titolare

Coco nelle prime amichevoli stagioni è apparso un centrali combattivo, che non ha paura di far sentire i propri muscoli agli attaccanti avversari. Ma è anche un centrale con buone doti tecniche un destro che gli permette di essere preciso in fase di impostazione. Vanoli gli ha immediatamente affidato le chiavi della propria difesa e gli darà fiducia anche in questi primi impegni ufficiali del Torino, a partire appunto dalla partita contro il Cosenza. E Coco ha tutta l’intenzione di ripagare al meglio questa fiducia cercando di stupire anche i suoi nuovi tifosi.