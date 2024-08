Domenica 11 agosto il Torino farà il suo esordio alla stagione 2024/2025: all’ombra della Mole arriverà il Cosenza

Manca sempre meno all’esordio ufficiale del Toro alla nuova stagione. Domenica 11 agosto, allo Stadio Grande Torino, gli uomini di Paolo Vanoli affronteranno il primo appuntamento ufficiale della stagione. I granata ospiteranno infatti il Cosenza per i trentaduesimi di Coppa Italia. In palio c’è l’accesso ai sedicesimi di finale: in caso di successo il Toro affronterà la vincente della sfida tra Empoli e Catanzaro.

Come arriva il Cosenza

Sarà il Cosenza il primo avversario del Toro nella stagione 2024/2025. I rossoblù vengono da una stagione piuttosto travagliata, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma soprattutto in merito ai cambi di panchina. Nell’ultima annata il club ha infatti cambiato tre diversi allenatori: la stagione è iniziata sotto la guida tecnica di Fabio Caserta, poi esonerato a marzo viste le prestazioni deludenti e i pochi punti raccolti. A Caserta è subentrato William Viali, che ha saputo dare un’identità ben precisa. Il Cosenza ha infatti chiuso il campionato al 9° posto, a un passo dalla qualificazione ai playoff. Al termine del campionato la dirigenza ha però deciso di cambiare ancora: sulla panchina dei Lupi è infatti arrivato Massimiliano Alvini, ex tecnico della Cremonese.

Il precampionato dei rossoblù

Nelle gare di preparazione alla nuova stagione il Cosenza di Alvini si è mostrato piuttosto in palla: due le amichevoli disputate dai rossoblù tra luglio e agosto: la prima contro il Trapani, terminata in pareggio, e la seconda contro il Foggia, da cui la squadra è uscita con un successo. Alvini metti in campo i suoi con un 3-4-1-2, che all’occorrenza può diventare un 3-4-2-1. L’allenatore dovrà comunque fare i conti con alcuni infortunati, come i centrali di difesa Venturi e Sgarbi, a cui si aggiungono Cimino, Gyamfi e Arioli. Anche Marras non sta benissimo: per lui si parla di un risentimento al polpaccio e non dovrebbe farcela per il Toro. D’Orazio sta invece smaltendo un problema accusato in ritiro ed è in dubbio. Non ci sarà nemmeno Tutino, attaccante di riferimento della squadra calabrese, che si è trasferito ufficialmente alla Sampdoria.