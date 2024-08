Ché Adams si è inserito alla grande nei meccanismi del Torino di Vanoli: in Coppa Italia può arrivare una chance

L’avventura nel Torino di Ché Adams è iniziata da pochi giorni, eppure l’attaccante ha già stupito l’allenatore e i suoi compagni di squadra. Lo scozzese ha mostrato grandi capacità di adattamento da quando è arrivato in Italia e si sta pian piano ritagliando un posto importante all’interno della rosa granata. Vanoli lo ha utilizzato in tutte le amichevoli che il Toro ha disputato nella tournée in Francia e l’ex Southampton si è fatto subito trovare pronto: un buon ingresso contro il Lione, in gol contro i dilettanti del Bourgoin-Jallieu e un’altra ottima prova da subentrato contro il Metz. Adams ha iniziato con il passo giusto la sua carriera nel Torino e sta man mano scalando le gerarchie. Ora punta il Cosenza, per l’esordio ufficiale in Coppa Italia.

Ché Adams può partire titolare

Se Adams ha fatto bene nelle prime uscite del Torino di Vanoli, non si può dire lo stesso per Tonny Sanabria. Il paraguaiano soffre ormai da parecchio e non riesce a rendere al meglio al fianco di Zapata. Già con Juric si era reso protagonista di prestazioni anonime, tanto che il croato lo aveva relegato in panchina. Nelle amichevoli precampionato non ha brillato affatto, anzi. Ora si può dire che rischia il posto, soprattutto con un Adams in questa condizione. L’esordio in Coppa Italia è in programma per domenica 11 agosto e non sarebbe affatto azzardato pensare che con il colombiano possa esserci proprio il nuovo arrivato. Entrambi hanno dimostrato di avere un’ottima intesa e la curiosità di vederli insieme in una gara ufficiale è tanta. Starà dunque a Vanoli decidere se rinnovare la fiducia a Sanabria o se gettare nella mischia lo scozzese, che ha dimostrato di avere tanta voglia di mettersi in gioco.