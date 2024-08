I Top e Flop di Metz-Torino: Zapata è il capocannoniere del Torino nel precampionato, buona anche la prova di Ricci

Il Torino ha chiuso il proprio precampionato con la vittoria per 3-0 ottenuta in casa del Metz. Autori dei gol granata sono stati Zapata, Lazaro e Ricci: vediamo ora quali sono i Top e i Flop di Metz-Torino.

I Top di Metz-Torino

ZAPATA: il capitano granata è il capocannoniere del Torino in questo precampionato con due gol segnati in quattro amichevoli, il secondo dei quali è quello che è sbloccato la partita contro il Metz. La forma non è ancora al top, ma in area si conferma sempre letale.

ADAMS: dopo aver giocato una manciata di minuti contro il Lione ed essere sceso in campo nella partitella contro i Bourgoin, contro il Metz ha circa mezz’ora a disposizione che sfrutta al meglio. Si presenta con un bel colpo di tacco, poi continua al meglio la partita.

LAZARO: l’austriaco è uno dei giocatori che nelle precedenti uscite aveva convinto di meno. Contro il Metz lo si è visto andare sul fondo più volte per il cross e soprattutto segnare: il suo destro dal limite che è valso il 2-0 è da applausi.

RICCI: prima fornisce l’assist per l’1-0 di Zapata, poi fissa il punteggio sul 3-0 con un tiro-cross che beffa il portiere avversario. Fortunato nell’occasione ma è un premio alla sua prestazione.

I Flop di Metz-Torino

SANABRIA: buono il velo a favorire Ricci nell’azione del primo gol del Torino, poi però si spegne e lo si vede sempre di meno. In questo precampionato non ha certo brillato.

BELLANOVA: non è ancora il Bellanova che avevamo ammirato nella scorsa stagione, deve ritrovare la migliore condizione fisica. Qualche passo avanti lo si è visto ma il terzino destro può certamente fare di più.