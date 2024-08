E’ bastato davvero poco allo scozzese per intendersi con il colombiano. La prova del nove già con il Cosenza?

Il primo gol in maglia granata contro il Bourgoin-Jallieu non è bastato a Ché Adams per garantirsi una maglia da titolare in occasione dell’ultimo test match del precampionato del Torino. Nello 0-3 in casa del Metz, Vanoli ha ancora confermato la coppia titolare della scorsa annata con Zapata e Sanabria come terminali offensivi. Se il capitano granata continua a dare adito alle buone impressioni trascinatesi fin qui dallo scorso campionato, si può dire lo stesso di ‘Tonny’ Sanabria, ovviamente sotto una luce negativa.

Sanabria a secco nel precampionato

L’involuzione del paraguaiano già manifestatasi nell’arco di una stagione 2023-2024 chiusa con soltanto 5 reti, di cui 2 da penalty, trova conferme in queste prime fasi del nuovo corso targato Vanoli. Nelle amichevoli di avvicinamento alla prossima stagione, Sanabria non ha mai iscritto il suo nome a tabellino e in generale è apparso poco incisivo nel gioco offensivo manifestando ancora le note difficoltà nel rapportarsi con il suo partner in attacco Duvan Zapata. Se ci si aspettava un moto d’orgoglio del paraguaiano tra il ritiro di Pinzolo e la tournée francese non è arrivato, mentre ad alimentarsi sono ancora i dubbi sulla sua centralità nel progetto granata.

Adams, il primo gol e gli scampoli di partite

Il mercato finora ha scongiurato la partenza di Sanabria, nonostante i noti interessamenti da squadre di Serie A e di Liga, e ha condotto sotto la Mole lo scozzese Ché Adams. L’ex Southampton ha osservato i nuovi compagni perdere con la Cremonese e si è ritagliato una comparsata nel finale del match chiusosi a reti bianche con il Lione. Poi il vero debutto a tinte granata con il Bourgoin-Jallieu in cui ha trovato la prima gioia della sua nuova esperienza con un destro su assist di Sazonov. Giunti all’impegno col Metz sembrava potesse essere l’occasione per testarlo dal fischio d’inizio, alzando il livello della posta. Vanoli gli ha invece preferito ancora Sanabria, per poi gettarlo nella mischia nella ripresa.

Ché-Duvan: è già sintonia

Al 20′ del secondo tempo della gara col Metz è stato infatti lo scozzese a scendere in campo al fianco di Zapata, con un Sanabria che, a parte il velo che ha innescato il gol del colombiano su assist di Ricci, ha offerto un’altra prova chiaroscura. Adams entra sullo 0-2 e il suo primo highlight è un colpo di tacco al servizio del capitano. Dieci minuti più tardi un pallone a liberare di nuovo Zapata sul secondo palo, prima di una conclusione innocua e centrale. Già due indizi che fanno una prova di un feeling che man mano si sta edificando. Infine, nelle battute conclusive del match, un altro scambio tra i due attaccanti che innesca il tiro-cross vincente di Ricci, a mettere il sigillo sulla vittoria.

Adams, il Milan come obiettivo

E’ sicuramente ancora presto per trarre delle conclusioni. Adams non ha ancora raccolto minuti in test davvero probanti, ma in quel poco offerto in campo, quando chiamato in causa, ha mostrato un’ innata propensione al dialogo, alle giocate di qualità e vedremo se saprà dimostrarsi all’altezza anche in zona gol. “Completiamo la squadra e portiamo Adams a fare doppietta a San Siro”, si legge sotto un post Instagram del profilo ufficiale del Torino, con un filo di ottimismo. Prima però c’è l’appuntamento col Cosenza e vedremo se il mister Vanoli proseguirà con il tandem sudamericano o se ci sarà spazio per il primo tentativo di rivoluzione del Ché.