Metz-Torino: diretta, tabellino e formazioni dell’amichevole, l’ultima del precampionato della formazione granata

Ultima amichevole del precampionato del Torino. Allo Stade Saint-Symphorien si gioca infatti Metz-Torino. La squadra di Paolo Vanoli in questo precampionato ha battuto 2-1 la Virtus Verona, perso 2-1 contro la Cremonese e pareggiato 0-0 contro l’Olympique Lione nelle precedenti tre amichevoli stagionali, ora l’ultimo impegno con la formazione che milita nella Ligue 1 e che nell’ultima stagione ha raggiunto la salvezza all’ultimo, vincendo lo spareggio contro il Saint-Etienne. Segui in diretta Metz-Torino su Toro.it.

Metz-Torino: il prepartita

Ore 15.00 Per la partita contro il Metz il tecnico granata, Paolo Vanoli, deve fare ancora a meno di Nikola Vlasic e Gvidas Gineitis, oltre che ovviamente di Perr Schuurs. L’ultimo test sarà anche l’occasione per vedere per qualche minuti in più l’ultimo acquisto in casa granata, quel Ché Adams che nel corso della stagione spera di conquistare una maglia da titolare nell’attacco del Torino. Lo scozzese però anche quest’oggi dovrebbe partire dalla panchina.

Metz-Torino: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata.

Metz (4-3-3): Oukidja; Kouao, Traore, Sane, Udol; Camara, Atta, Deminguet; Jallow, Elisor, Sabaly.

Dove vedere Metz-Torino in streaming e in TV

Metz-Torino in diretta streaming è trasmessa su Torino Channel. Per vedere la partita è necessario però effettuare l’iscrizione al sito (è gratuita). Su Toro.it la diretta web della partita.

Metz-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 17.00

Metz-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali