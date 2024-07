I Top e Flop dell’amichevole Lione-Torino: bene Coco in difesa. L’attacco titolare invece, composto da Sanabria e Zapata, non incide

Una buona prova, solida, quella del Torino contro il Lione di Sage. Gli uomini di Vanoli hanno tenuto testa ai francesi, senza rinunciare a provarci. Risultato finale: 0-0. I cambi sono stati fatti tutti nel finale di gara. Di seguito, i top e i flop della partita amichevole.

I Top di Lione-Torino

COCO: gestisce bene la difesa. Sicuro anche in fase di impostazione. Al 23’ copre bene su Orban. Anche in fase aerea, tiene bene Caleta-Car sui corner. Una prova convincente la sua. In campo per 90 minuti.

RICCI: tocca e gioca tanti palloni, come il suo nuovo (ma anche vecchio) ruolo richiede. In tante occasioni, apre il gioco su Lazaro. Al 44’ calcia bene in porta, ma Perri para sotto l’incrocio. Nel secondo tempo cala un po’, ma la sua condizione è in crescendo. Al 39′ della ripresa lascia spazio a Dalla Vecchia.

LINETTY: Vanoli lo preferisce come mezzala destra al posto di Tameze. Il polacco non delude e fa molto bene. Non solo in quanto a gioco sporco, ma anche in fase di passaggio e interdizione. Talvolta si abbassa anche, scambiandosi con Ricci. Al 21′ della ripresa esce molto bene da una situazione di pressing difficile. In campo anche lui per tutta la partita.

I Flop di Lione-Torino

BELLANOVA: il numero 19 del Toro è ancora sulle gambe. Comprensibile, in quanto è uno degli ultimi arrivati. Non spinge particolarmente e non è preciso nell’ultimo passaggio. Al 37′ del primo tempo, Vanoli lo riprende in quanto non aveva fatto uscire la palla, ma bensì era rimasto nello stretto. Lascia spazio a Dembele nella ripresa, al 29′.

SANABRIA: prestazione negativa per il 9 granata. In fase offensiva, non è mai pericoloso. Prova a giocare qualche pallone abbassandosi, ma non crea nessuna azione pericolosa. Al momento è lui il titolare, ma deve fare attenzione ad Adams. Al suo posto, al 39′ del secondo tempo, entra proprio Adams.

ZAPATA: anche per il capitano del Toro, una prestazione sottotono. Poco mobile in fase d’attacco, non è mai pericoloso. La preparazione si fa sentire nelle gambe. Al 39′ della ripresa lascia spazio a Karamoh, che è ben più pimpante.