Lione-Torino: diretta, tabellino e formazioni dell’amichevole, la terza prestagionale e la prima del ritiro francese dei granata

Terza amichevole prestagionale per il Torino, la prima del ritiro in Francia. Dopo la vittoria contro la Virtus Verona e la sconfitta contro la Cremonese è il momento della verità per i granata, che affrontano un avversario di livello internazionale. Spicca l’esordio di Ché Adams, assente contro i grigiorossi, che partirà però dalla panchina. Segui la diretta di Lione-Torino su Toro.it.

Olympique Lione-Torino: il prepartita

Ore 18.00 Mancano due ore al fischio d’inizio dell’amichevole tra Lione e Torino. Le due squadre arriveranno a breve allo stadio ‘Pierre Rajon’ di Bourgoin-Jallieu, ma intanto inizia a presentarsi una piccola fetta di pubblico. Sfida dal sapore europeo per i granata, che affrontano una squadra che l’anno scorso ha chiuso al 6° posto in Ligue 1 e che è tra le più vincenti del campionato francese.

Olympique Lione-Torino: le probabili formazioni

Probabile formazione Lione (4-3-3): Perri; Mata, Adryelson, Caleta-Car, Abner Vinicius; Caqueret, Matic, Tolisso; Mama Baldé, Orban, Fofana. All. Sage

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Vanoli

Dove vedere Olympique Lione-Torino in tv e streaming

L’amichevole tra Lione e Torino, in programma alle 20 allo stadio Pierre Rajon di Bourgoin-Jallieu, sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per poter accedere alla partita bisognerà avere un account attivo sulla piattaforma, e di conseguenza scaricare l’applicazione su Smart TV, smartphone, tablet o console di gioco.

Lione-Torino: le formazioni ufficiali

Olympique Lione-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20