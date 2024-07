Le formazioni ufficiali di Lione-Torino. Vanoli sceglie Linetty in mezzo al campo al posto di Tameze. Davanti Sanabria-Zapata

Manca poco all’inizio dell’amichevole Lione-Torino. Sono state rese note le formazioni ufficiali. Vanoli in mezzo al campo preferisce Linetty al posto di Tameze. Davanti la coppia Sanabria-Zapata. Panchina per Adams. Per il resto, nessuna sorpresa. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Lione-Torino: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disposizione: Paleari, Sorensen, Popa, Bayeye, Karamoh, Ilkhan, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Casali, Balcot, Perciun, Dalla Vecchia, Njie. Allenatore: Vanoli.

Lione (4-3-3): Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhate, Abner; Caqueret, Matic, Tolisso; Benrahma, Orban, Fofana. A disposizione: Lopes, Konan, Adryelson, Mata, Diawara, El Djebali, Mangala, Appiah, Balde, Mikautadze, Molebe, Perret. Allenatore: Sage.