Le probabili formazioni di Lione e Torino per l’amichevole di questa sera: Ché Adams dovrebbe entrare a gara in corso

Terzo impegno prestagionale per il Torino, che dopo l’amichevole vinta contro la Virtus Verona e la sconfitta contro la Cremonese scende in campo per il primo impegno del ritiro francese. Questa sera alle ore 20 i granata sfideranno il Lione in una sfida dal sapore “europeo” che permetterà a Vanoli di testare a livelli ancora più alti delle precedenti sfide i propri ragazzi.

Vanoli conferma l’11 visto contro la Cremonese

In questi primi test l’obiettivo di Vanoli è quello di dare un’impronta ben precisa alla propria squadra. Per questo motivo, e anche dati gli infortuni di alcuni titolari e il lieve ritardo sul mercato, l’allenatore ex Venezia ha in mente di schierare gli stessi 11 visti nel primo tempo dell’amichevole di Pinzolo contro la Cremonese. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Vojvoda, Coco e Masina. Bellanova e Lazaro sugli esterni, con Ricci in cabina di regia a formare la mediana insieme a Tameze e Ilic. Ché Adams ha pochi allenamenti con i compagni nelle gambe, motivo per cui sarà Sanabria ad affiancare Zapata dal primo minuto.

Sage si affida a tanti giovani

4-3-3 classico per il Lione di Sage, che alterna diversi giovani a giocatori molto esperti. In porta c’è Perri, con la linea difensiva a 4 che sarà composta da Mata, Adryelson, Caleta-Car e Abner. A centrocampo l’ex Roma Matic è il faro, e verrà affiancato da Caqueret e l’esperto Tolisso. Il reparto d’attacco sarà molto fisico e rapido, con Baldé, Orban e Fofana. Mancheranno tanti big tra i francesi: spiccano le assenze di Mikautadze, Tagliafico, Cherki e Lacazette (gli ultimi due impegnati alle Olimpiadi).

Le probabili formazioni di Lione-Torino

Probabile formazione Lione (4-3-3): Perri; Mata, Adryelson, Caleta-Car, Abner Vinicius; Caqueret, Matic, Tolisso; Mama Baldé, Orban, Fofana. All. Sage

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Vanoli