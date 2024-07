I Top e i Flop di Torino-Cremonese: Popa è autore di almeno due parate decisive nella mezz’ora in cui Vanoli lo schiera in campo

nostro inviato a Pinzolo – Il ritiro del Torino a Pinzolo si è chiuso con una sconfitta nell’amichevole contro la Cremonese (2-1 il finale per i grigiorossi). Ecco i top e i flop della partita.

I Top di Torino-Cremonese

ZAPATA: trova il suo primo gol stagionale nel secondo tempo. Da parte del centravanti colombiano si è visto qualche passo avanti sul piano della condizione fisica rispetto a una settimana fa, contro la Virtus Verona. Lotta molta in avanti e cerca spesso i compagni.

POPA: dà buone risposte nella mezz’ora in cui è impiegato, nel terzo tempo è infatti autore di almeno due interventi decisivi. Non può invece nulla in occasione del gol di Antov del definitivo 2-1 della Cremonese.

KARAMOH: corre tanto e sfiora anche il gol del 2-2 con un diagonale che si spegne a alato di pochissimo. Quello della punta centrale non è il suo ruolo naturale ma riesce comunque a creare qualche insidia alla retroguardia avversaria.

I Flop di Torino-Cremonese

BELLANOVA: è ancora indietro dal punto di vista della condizione fisica e si vede. Non riesce a sprintare sulla fascia destra come suo solito e resta in campo solamente nella prima mezz’ora di gioco.

SANABRIA: altro giocatore che appare ancora indietro sul piano fisico è proprio il paraguaiano. Mai pericoloso, tocca pochi palloni e si avvicina raramente all’area di rigore avversaria.

TAMEZE: Vanoli dalla panchina lo richiama numerose volte perché non fa i movimenti richiesti. Accusa ben presto la fatica e appare anche poco lucido in più di un’occasione.