Al termine di Torino-Cremonese, Mergim Vojvoda è intervenuto in conferenza stampa

nostro inviato a Pinzolo – Dopo la seconda amichevole, quella contro la Cremonese, è intervenuto Vojvoda in conferenza stampa. Il kosovaro ormai adattato al ruolo di braccetto difensivo, ha giocato la prima parte del match con Saul Coco e Masina, in quella che probabilmente sarà la difesa dell’esordio in Coppa Italia.

La conferenza stampa

Un bilancio del ritiro?

“Oggi finisce un lavoro importante con un nuovo mister, con i nuovi giocatori che sono arrivati. Ancheun n uovo sistema. Abbiamo lavorato bene, abbiamo messo benzina”.

Sta prendendo confidenza con il nuovo ruolo?

“Devo imparare, mi è già capitato di giocare da terzo di difesa con il mister Juric. Devo imparare le cose nuove che ci insegna il mister ma penso che posso fare bene”.

Siete pronti per le amichevoli in Francia?

“Adesso giocheremo contro Lione e Metz, preferisco giocare queste partite che sono più toste e ci fanno entrare in clima campionato”.

Qual è la più grossa differenza con il lavoro di Juric?

“Con Juric giocavamo molto uomo a uomo, con Vanoli invece è un altro concetto. SI gioca più in linea, quindi i movimenti sono diversi. E’ questa la differenza principale”.

In cosa pensa dobbiate ancora perfezionarvi?

“Coco è un giocatore nuovo, appena arrivato. Una chiave importante è la comunicazione. Ora non devi marcare a uomo ma “scivolare” di più e la comunicazione è importante”.

Ha il contratto in scadenza, a che punto è la trattativa per il rinnovo?

“Ho ancora un anno di contratto, io sto bene qua. Devo fare vedere al mister le mie qualità, per il rinnovo c’è tempo. Mi devo concentrare sul campo, c’è tempo per pensare al rinnovo”.

Quali sono le difficoltà maggiori da metabolizzare con il cambio di modulo?

“E’ molto diverso, se giochi a uomo ti ritrovi magari in altre zone del campo. Qua è diverso. Ricordatevi che anche con Juric abbiamo avuto difficoltà all’inizio, ricordo che quando Juric è arrivato non capivamo niente. Poi siamo migliorati. Anche adesso è la stessa cosa, dobbiamo capire le nuove richieste tattiche”.

Sono andati via due giocatori importanti come Buongiorno e Rodriguez in difesa in un reparto che funzionava a meraviglia. Si sente la loro assenza?

“Si sente certo ma la squadra è più importante dei singoli giocatori. Sono andati via loro ma ne sono arrivati altri, c’è chi vuole mettersi in mostra”.

C’è qualche giovane che ti ha impressionato?

“C’è qualche giocatore della Primavera non male, Njie, Dellavalle, Della Vecchia. Anche Perciun e Galantai, che purtroppo hanno preso una botta e non hanno giocato oggi”.

Dobbiamo ormai considerarla un difensore?

“Il mister mi conosce, sa che ho sempre giocato quinto, sa che so giocare in quel ruolo, ma ora sto lavorando più per la difesa. Ovvio che se ci fosse bisogno quello è un ruolo che so fare”.