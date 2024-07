Torino-Cremonese: diretta, tabellino e formazioni dell’amichevole, la seconda del ritiro di Pinzolo dei granata

Seconda e ultima amichevole in programma a Pinzolo: il Torino affronta la Cremonese, test importante per Vanoli utile per valutare la squadra dopo venti giorni di lavoro, tra Filadelfia e Pinzolo. la novità rispetto alla sfida contro la Virtus Verona sarà la presenza in rosa di Ché Adams, il terzo acquisto dopo Saul Coco e Alberto Paleari, arrivato in ritiro nella tarda serata di giovedì e già coinvolto nei primi allenamenti. Segui la diretta di Torino-Cremonese su Toro.it.

Torino-Cremonese: il prepartita

Ore 14 Mancano circa due ore alla partita amichevole tra il Torino e la Cremonese. Tanti i tifosi già presenti intorno all’impianto. Già dalla mattina infatti intorno al centro sportivo di Pinzolo, complice una seduta mattutina della squadra, i tifosi si sono radunati al campo. Presenti anche Vagnati e Moretti, da ieri in Val Rendena in occasione della presentazione della squadra. La particolarità è che la gara si snoderà in quattro tempi da 30 minuti.

Torino-Cremonese: dove vederla in tv e streaming

La partita amichevole Torino-Cremonese in diretta sarà visibile in streaming su Torino Channel, canale ufficiale del club. La diretta web sarà disponibile su Toro.it.

Torino-Cremonese: formazioni ufficiali

TORINO: Milinkovic-Savic, Vojvoda, Saul Coco, Masina, Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Sanabria, Zapata. All. Vanoli.

Torino-Cremonese: la diretta

Calcio d’inizio ore 16