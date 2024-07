Non i canonici 90 minuti: per l’amichevole tra Torino e Cremonese ci saranno quattro tempi da 30 minuti, per un totale di 120

nostro inviato a Pinzolo – Non novanta ma centoventi minuti per testare il Toro: l’amichevole tra Torino e Cremonese servirà a Vanoli per valutare lo stato di forma dei due giocatori. Ed è per questo motivo che d’accordo con i lombardi, verranno disputati quattro tempi da 30 minuti ciascuno.