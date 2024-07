La squadra ha svolto un leggero allenamento in vista della seconda amichevole di questo precampionato

Questa mattina i granata hanno lavorato per circa un’ora, nel giorno dell’ultima amichevole di Pinzolo, quella che chiuderà il ritiro in Val Rendena. Palestra e esercizi sul campo secondario per il gruppo di Vanoli, atteso poi dalla sfida alla Cremonese, in programma alle ore 16. Presenti al centro sportivo anche il direttore Vagnati accompagnato da Moretti e da Ludergnani,