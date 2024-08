Valentino Lazaro ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo l’amichevole contro il Metz che ha chiuso la tournée in Francia

Valentino Lazaro è stato uno dei protagonisti dell’amichevole vinta dal Torino contro il Metz. Suo il secondo dei tre gol messi a segno dalla squadra granata. Al termine dell’amichevole, che ha chiuso la tournée in Francia, l’esterno austriaco è intervenuto ai microfoni di Torino Channel. “La tournée non è stata facile per noi dopo il ritro a Pinzolo, dove abbiamo lavorato tanto e durissimo”, ha spiegato.

Lazaro: “Mi piace tantissimo mister Vanoli”

Lazaro ha poi parlato del tecnico Vanoli: “Mi piace tantissimo mister Vanoli perché lui chiede tantissimo da noi, ogni giorno facciano riunioni ma si vede anche dalla passione che ha in campo, da quello che dice. Questo ci serve se vogliamo fare degli step in avanti”.

E sulle nuove richieste del mister: “Il mio gioco è un po’ diverso rispetto al passato, il mister chiede tanto a noi quinti, ci vuole più dentro il campo. Cerco le punte, vado dentro anche per fare passaggi e essere più avanti per gare gol. Mi piace questo modo di giocare”.

Lazaro ha poi parlato del suo gol al Metz: “È stato un bel gol, con questo modo di giocare riesco a trovarmi più avanti, più vicino all’area e questo mi permette di essere più pericoloso. Io voglio migliorare nei gol e negli assist”.

Infine, l’austriaco si è candidato per calciare le punizioni: “Le punizioni? In tutta la mia carriera le ho battuto, abbiamo tanti giocatori che le ore tirano bene, anche Ilic, Ricci e Linetty. Adesso abbiamo fatto un buon precampionato, adesso iniziamo a lavorare di più nei calci piazzati”.