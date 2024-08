Da Dellavalle a Horvath, per diversi giocatori il precampionato è stato un test indicativo per una possibile permanenza a Torino

Si chiude qui la fase sperimentale della prima stagione di Paolo Vanoli da allenatore del Torino. In programma in calendari soltanto più partite ufficiali, in cui è vietato sbagliare. I granata, in avvicinamento al debutto con il Cosenza, si sono divisi tra Pinzolo e la tournée in Francia per testare i nuovi insegnamenti e principi della guida tecnica tra allenamenti e amichevoli che hanno fornito qualche prima indicazione.

Diversi hanno provato a convincere Vanoli

Per molti dei componenti della rosa granata messisi al lavoro nelle due location trentine e d’oltralpe, questi primi giorni sui terreni di gioco non solo erano volti a farsi trovare pronti fisicamente in vista degli imminenti impegni ufficiali, ma spesso anche un’opportunità per scongiurare l’ipotesi di preparare le valigie verso altri lidi. Dalla difesa all’attacco, in molti si sono messi in gioco e, come avviene in questi casi, c’è chi ha convinto di più e chi un po’ meno.

Dellavalle, si alzano le quotazioni per la permanenza

A partire dalla retroguardia, molte attenzioni di questo precampionato erano rivolte ad Alessandro Dellavalle. Il classe 2004, esordiente in A nella vittoriosa trasferta di Verona dello scorso maggio, è stato tra i più positivi nella prima amichevole schierato da braccetto di sinistra e da centrale. Ha giocato poi con costanza da subentrante nei successivi appuntamenti. Di fronte a un mercato dall’andatura lenta, come i tempi di recupero di Schuurs, risulterebbe difficile affermare che Vanoli possa fare a meno di lui.

Dalla Vecchia: ritorno in Primavera, ma in futuro…

Come Dellavalle, arriva dalla Primavera anche Marco Dalla Vecchia. Ha giocato tutto il secondo tempo con la Virtus Verona e ha approfittato di qualche scampolo di partita negli altri impegni. Tornerà in Primavera, al servizio di Tufano, ma Vanoli è probabile lo terrà in considerazione per il futuro.

Karamoh è ancora un esubero?

Partito come esubero, ora la sua posizione potrebbe essere variata. Yann Karamoh dal rientro dal prestito al Montpellier ha saputo prendersi la scena segnando il primo gol del nuovo corso contro la Virtus Verona. Nelle altre amichevoli tanta corsa e propensione a saltare l’uomo. Spunti interessanti che ora indurranno Vanoli a riflettere su una cessione ora non più scontata.

Dembelé: un assist e tanta corsa

Titolare contro la Virtus Verona, Alì Dembelé non si è risparmiato per buona volontà e attacco della profondità da esterno, prima di venire indietreggiato a braccetto. Con la Cremonese l’assist per l’unico gol granata a firma di Zapata a dimostrazione del buon stato di forma. Subentra nella ripresa contro il Lione, mentre rimane in panchina nell’ultimo appuntamento a Metz. Rientrante dal prestito a Venezia, sotto la guida di Vanoli, si tratta di un profilo che il tecnico conosce da vicino e, dunque, possiede tutti i presupposti per ritenerlo pronto o meno per la Serie A. Di certo, con l’impiego di Vojvoda come braccetto, urge una riserva di Bellanova.

Bocciature per Horvath e Bayeye

Fuori forma, molti errori tecnici e un generale spaesamento nel ruolo di mezzala. Così Horvath nelle prime due amichevoli. Motivi per cui probabilmente Vanoli lo ha lasciato in panchina nelle due sfide francesi. Stesso trattamento, tra l’altro, riservato a Bayeye, rientrante dall’esperienza all’Ascoli. Entrambi non hanno convinto e, a questo punto, la permanenza diventa difficile. Possibile cessione in prestito anche per Ilkhan, impiegato soltanto contro la Cremonese.

Krisztofer Horvath