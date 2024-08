Si chiude ufficialmente la tournée in Francia. Il Toro tornerà ad allenarsi mercoledì in vista della Coppa Italia

Con la grande vittoria sul Metz si è conclusa la tournée in Francia del Torino di Paolo Vanoli, che ha mostrato segnali di crescita nell’ultima uscita in terra transalpina. Zapata, Lazaro e Ricci hanno deciso il match con un secco 3-0: una vera e propria iniezione di fiducia per i granata, che ora torneranno ad allenarsi mercoledì 7 agosto al Filadelfia. Il tecnico ha infatti concesso tre giorni di riposo alla squadra, in modo tale che i giocatori possano ricaricare le pile per preparare al meglio il primo impegno ufficiale della stagione. In vista del Cosenza, tuttavia, Vanoli dovrà fare i conti con alcuni dubbi e indisponibilità di formazione.

Pellegri, Gineitis, Vlasic: il punto

Il Torino scenderà in campo domenica 11 agosto per affrontare il Cosenza nella sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. In vista del match l’allenatore granata non è certo di avere a disposizione tutti i membri della rosa. Saranno infatti da valutare le condizioni di Pellegri e Gineitis, che non stanno ancora benissimo. Quasi certa è invece l’assenza di Nikola Vlasic, che è ancora impegnato nel percorso di recupero dopo l’infortunio rimediato agli Europei. L’obiettivo di Vanoli è quello di riaverlo almeno in panchina per l’esordio di campionato, in programma a San Siro sabato 17 agosto alle ore 20:45.