Coppa Italia: è stato definito il tabellone della competizione, Torino che esordirà l’11 agosto in casa contro il Cosenza

Definito il tabellone di Coppa Italia 2024/2025. Torino che esordirà in casa, l’11 di agosto alle ore 21:15. L’avversario, nei trantaduesimi di finale, è il Cosenza. Chi vince, ai sedicesimi, affronterà la vincente tra Empoli e Catanzaro. Agli ottavi c’è la Fiorentina ad attendere. In generale, la competizione inizia con il turno preliminare, al quale partecipano anche le squadre di Serie C. Quindi si parte con le prime partite domenica 4 agosto. Poi a partire dall’11 agosto, entrano in scena le squadre di Serie A e le altre di Serie B.

Toro: derby ai quarti di finale?

Torino che se batte Cosenza e poi Empoli o Catanzaro (il 25 settembre), affronterà agli ottavi di finale la Fiorentina. Ottavi di finale in programma il 4 dicembre oppure il 18 dicembre. A quel punto, se i granata dovessero arrivare ai quarti di finale, potrebbero affrontare la Juventus il 5 febbraio o il 26 febbraio. I bianconeri, come la Fiorentina, entrano in gioco dagli ottavi di finale in poi. Di seguito, le date dei turni e il tabellone completo.

Le date della Coppa Italia

Turno preliminare 4 agosto 2024

Trentaduesimi di finale 11 agosto 2024

Sedicesimi di finale 25 settembre 2024

Ottavi di finale 4 dicembre 2024 18 dicembre 2024

Quarti di finale 5 febbario 2025 26 febbraio 2025

Semifinale 2 aprile 2025 (andata) 23 aprile 2025 (ritorno)

Finale 14 maggio 2025