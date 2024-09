A breve si apriranno i sedicesimi di finale di Coppa Italia: Torino che giocherà in casa contro l’Empoli di D’Aversa

In Coppa Italia, il Torino ha esordito ad agosto battendo per 2-0 in casa il Cosenza. Adesso i granata giocheranno i sedicesimi di finale contro l’Empoli. Chi vince, agli ottavi, giocherà in trasferta a Firenze contro la Viola. Torino-Empoli si giocherà martedì 24 settembre, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.