Definiti gli orari degli ottavi di Coppa Italia: i granata contro la Roma a gennaio, ecco tutte le altre partite
La Lega di Serie A ha definito le sfide degli ottavi di Coppa Italia. Ufficializzate le date e gli orari: il Toro affronterà la Roma martedì 13 gennaio alle 21. Ecco il programma completo.
Il calendario degli ottavi
Martedì 2 dicembre
Ore 21 Juventus-Udinese
Mercoledì 3 dicembre
Ore 15 Atalanta-Genoa
Ore 18 Napoli-Cagliari
Ore 21 Inter-Venezia
Giovedì 4 dicembre
Ore 18 Bologna-Parma
Ore 21 Lazio-Milan
Martedì 13 gennaio
Ore 21 Roma-Torino
Martedì 27 gennaio
Ore 21 Fiorentina-Como
