Toro.it

Definiti gli orari degli ottavi di Coppa Italia: i granata contro la Roma a gennaio, ecco tutte le altre partite

La Lega di Serie A ha definito le sfide degli ottavi di Coppa Italia. Ufficializzate le date e gli orari: il Toro affronterà la Roma martedì 13 gennaio alle 21. Ecco il programma completo.

Il calendario degli ottavi

Martedì 2 dicembre
Ore 21 Juventus-Udinese

Mercoledì 3 dicembre
Ore 15 Atalanta-Genoa
Ore 18 Napoli-Cagliari
Ore 21 Inter-Venezia

Giovedì 4 dicembre
Ore 18 Bologna-Parma
Ore 21 Lazio-Milan

Martedì 13 gennaio
Ore 21 Roma-Torino

Martedì 27 gennaio
Ore 21 Fiorentina-Como

Cyril Ngonge of Torino FC looks on during the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.


TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 06-10-2025

Iscriviti
Notificami
1 Comment
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Kawasaki77
Kawasaki77
9 minuti fa

Un miracolo è già successo, non regaleranno un altra partita. Finiu u film

Torino, ecco il Pisa: da Nzola a Cuadrado, i punti di forza dei nerazzurri