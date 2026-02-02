Rese note le designazioni arbitrali ufficiali per i quarti di finale di Coppa Italia, con Marchetti ad arbitrare Inter-Torino
Pubblicate le designazioni arbitrali ufficiali dall’AIA (Associazione italiana arbitri), che sul proprio sito ha reso noti i quartetti che dirigeranno i quarti di finale di Coppa Italia in programma questa settimana, di seguito il comunicato con le designazioni:
INTER – TORINO Mercoledì 04/02 h. 21.00
MARCHETTI
MONDIN – CEOLIN
IV: BONACINA
VAR: LA PENNA
AVAR: GIUA
ATALANTA – JUVENTUS Giovedì 05/02 h. 21.00
FABBRI
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE