Rese note le designazioni arbitrali ufficiali per i quarti di finale di Coppa Italia, con Marchetti ad arbitrare Inter-Torino

Pubblicate le designazioni arbitrali ufficiali dall’AIA (Associazione italiana arbitri), che sul proprio sito ha reso noti i quartetti che dirigeranno i quarti di finale di Coppa Italia in programma questa settimana, di seguito il comunicato con le designazioni:

INTER – TORINO    Mercoledì 04/02 h. 21.00

MARCHETTI

MONDIN – CEOLIN

IV:  BONACINA

VAR: LA PENNA

AVAR: GIUA

ATALANTA – JUVENTUS     Giovedì 05/02 h. 21.00

FABBRI

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV:  FELICIANI

VAR: ABISSO

AVAR: CAMPLONE

ultimo aggiornamento: 02-02-2026

