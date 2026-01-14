Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia: Inter-Torino a Monza il 4 febbraio alle 21.00
La Lega Serie A ha pubblicato il programma ufficiale dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Dopo la vittoria contro la Roma, il Torino se la vedrà con l’Inter il 4 febbraio alle ore 21.00. Lo stadio designato è però l’U-Power Stadium di Monza, per via dell’indisponibilità di San Siro causa Olimpiadi Invernali. In seguito il programma integrale.
Coppa Italia 2025/26: il programma dei quarti di finale
Inter-Torino (a Monza), mercoledì 04/02/2026 alle ore 21.00
Atalanta-Juventus, giovedì 05/02/2026 alle ore 21.00
Napoli- Fiorentina/Como, martedì 10/02/2026 alle ore 21.00
Bologna – Lazio, mercoledì 11/02/2026 alle ore 21.00
