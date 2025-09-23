Toro.it

La squadra di Gilardino verrà ospitata dai granata all’Olimpico Grande Torino per l’incontro valido per i sedicesimi di Coppa Italia

Dopo la sfida contro il Modena, il Torino dovrà ora disputare un’altra partita importante. I granata di Baroni affronteranno il Pisa giovedì 25 settembre alle 21.00 nell’incontro valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Il club neroazzurro, neopromosso in Serie A, non ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso nella massima serie: solo un punto collezionato nelle prime quattro giornate, frutto di un avvio difficile ma anche di un calendario complicato. L’ultima uscita, però, ha mostrato segnali incoraggianti: al Maradona contro il Napoli la formazione di Alberto Gilardino ha lottato a testa alta, arrendendosi solo nel finale per 3-2.

Da Nzola a Cuadrado: l’esperienza del Pisa

Determinante l’apporto di M’Bala Nzola, che ha retto quasi da solo il peso dell’attacco e realizzato il rigore del momentaneo pareggio, confermandosi punto di riferimento imprescindibile per la squadra di Gilardino. L’angolano non si è limitato a segnare, ma ha dato profondità, lottato su ogni pallone e tenuto costantemente impegnata la retroguardia avversaria.

A dargli manforte c’è poi l’esperienza e la qualità di Juan Cuadrado: il colombiano, entrato nella ripresa, ha immediatamente cambiato il volto del Pisa con le sue accelerazioni e le giocate di classe, accendendo la manovra nerazzurra come solo lui sa fare. La sua presenza, unita a quella di altri elementi d’esperienza, rappresenta un valore aggiunto per una neopromossa che vuole sorprendere e che può contare su un giusto mix tra giocatori navigati e giovani di talento.

Una squadra che sogna in grande

Accanto a elementi di comprovata esperienza, il Pisa può contare anche su giovani interessanti come Samuele Angori, cresciuto nelle giovanili granata e ora pronto a mettersi in mostra con una maglia che sa di contare tanto. Il Pisa arriva dunque a questa sfida con la consapevolezza di avere poco da perdere e tutto da guadagnare. In una partita secca, gli equilibri possono saltare da un momento all’altro: serviranno attenzione e concretezza per un Torino che non può permettersi distrazioni.

leftwing
leftwing
45 minuti fa

Non la vedo facile.

Andrea63
Andrea63
45 minuti fa

Siamo la squadra giusta per poterlo permettere!!! Mi raccomando stadio pieno e bandiere al vento!!!

odix77
odix77
1 ora fa

e noi siamo prontissimi a permettere il riscatto del pisa as usual

