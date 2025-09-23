Dal 23 al 25 settembre in campo i sedicesimi di finale: tre giorni di sfide a eliminazione diretta con otto partite in programma

Si riparte con la Coppa Italia. Oggi, martedì 23 settembre, prenderanno il via i sedicesimi di finale. Il programma si apre alle 17.00 con Cagliari-Frosinone, seguito da Udinese-Palermo alle 18.30 e da Milan-Lecce alle 21.00. Il giorno successivo, mercoledì 24 settembre, sono in calendario altre tre sfide: Parma-Spezia alle 17.00, Verona-Venezia alle 18.30 e Como-Sassuolo alle 21.00. Il turno si chiuderà giovedì 25 settembre con due incontri: Genoa-Empoli alle 18.30 e Torino-Pisa alle 21.00, che andranno a completare il quadro della competizione.

Il calendario dei sedicesimi di finale

Le sedici squadre classificate dai trentaduesimi di finale si sfideranno tra di loro per determinare le otto qualificate al turno successivo, gli ottavi di finale, dove subentreranno anche le otto teste di serie.

17.00 Cagliari-Frosinone, martedì 23 settembre

18.30 Udinese-Palermo, martedì 23 settembre

21.00 Milan-Lecce, martedì 23 settembre

17.00 Parma-Spezia, mercoledì 24 settembre

18.30 Verona-Venezia, mercoledì 24 settembre

21.00 Como-Sassuolo, mercoledì 24 settembre

18.30 Genoa-Empoli, giovedì 25 settembre

21.00 Torino-Pisa, giovedì 25 settembre