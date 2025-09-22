Le scelte dell’AIA per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: sarà Pezzuto ad arbitrare la sfida tra Torino e Pisa
Una brutta sconfitta per il Torino contro l’Atalanta, ma c’è subito la Coppa Italia per provare a riprendersi. I granata sfideranno infatti giovedì sera il Pisa per i sedicesimi di finale, e a pochi giorni dal match l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere la sfida ci sarà Pezzuto, affiancato dal VAR Volpi.
Coppa Italia, gli arbitri dei sedicesimi
CAGLIARI – FROSINONE Martedì 23/09 h. 17.00
FELICIANI
DI MONTE – ZANELLATI
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: MERAVIGLIA
UDINESE – PALERMO Martedì 23/09 h. 18.30
ZANOTTI
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: ZUFFERLI
VAR: BARONE
AVAR: PRONTERA
MILAN – LECCE Martedì 23/09 h. 21.00
TREMOLADA
BAHRI – BARONE
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
PARMA – SPEZIA Mercoledì 24/09 h. 17.00
MUCERA
PALERMO – SANTAROSSA
IV: CHIFFI
VAR: GIUA
AVAR: SANTORO
H. VERONA – VENEZIA Mercoledì 24/09 h. 18.30
CALZAVARA
YOSHIKAWA – ZEZZA
IV: BONACINA
VAR: PRONTERA
AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO Mercoledì 24/09 h. 21.00
TURRINI
ROSSI C. – LUCIANI
IV: COLOMBO
VAR: SERRA
AVAR: PAGANESSI
GENOA – EMPOLI Giovedì 25/09 h. 18.30
DIONISI
CECCON – BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: MARESCA
AVAR: GARIGLIO
TORINO – PISA Giovedì 25/09 h. 21.00
PEZZUTO
TRINCHIERI – POLITI
IV: MANGANIELLO
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI