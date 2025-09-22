Toro.it

Le scelte dell’AIA per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: sarà Pezzuto ad arbitrare la sfida tra Torino e Pisa

Una brutta sconfitta per il Torino contro l’Atalanta, ma c’è subito la Coppa Italia per provare a riprendersi. I granata sfideranno infatti giovedì sera il Pisa per i sedicesimi di finale, e a pochi giorni dal match l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere la sfida ci sarà Pezzuto, affiancato dal VAR Volpi.

Coppa Italia, gli arbitri dei sedicesimi

CAGLIARI – FROSINONE      Martedì 23/09 h. 17.00

FELICIANI

DI MONTE – ZANELLATI

IV:      COLLU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      MERAVIGLIA

UDINESE – PALERMO      Martedì 23/09 h. 18.30

ZANOTTI

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV:      ZUFFERLI

VAR:     BARONE

AVAR:      PRONTERA

MILAN – LECCE    Martedì 23/09 h. 21.00

TREMOLADA

BAHRI – BARONE

IV:        SOZZA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MAZZOLENI

PARMA – SPEZIA     Mercoledì 24/09 h. 17.00

MUCERA

PALERMO – SANTAROSSA

IV:     CHIFFI

VAR:     GIUA

AVAR:     SANTORO

H. VERONA – VENEZIA    Mercoledì 24/09 h. 18.30

CALZAVARA

YOSHIKAWA – ZEZZA

IV:     BONACINA

VAR:    PRONTERA

AVAR:    DI PAOLO

COMO – SASSUOLO    Mercoledì 24/09 h. 21.00

TURRINI

ROSSI C. – LUCIANI

IV:     COLOMBO

VAR:     SERRA

AVAR:      PAGANESSI

GENOA – EMPOLI    Giovedì 25/09 h. 18.30

DIONISI

CECCON – BIFFI

IV:     PAIRETTO

VAR:     MARESCA

AVAR:     GARIGLIO

TORINO – PISA    Giovedì 25/09 h. 21.00

PEZZUTO

TRINCHIERI – POLITI

IV:     MANGANIELLO

VAR:      VOLPI

AVAR:       MARINI

ultimo aggiornamento: 22-09-2025

Coppa Italia, il programma dei sedicesimi: Torino-Pisa chiude il turno