La seconda partita di Coppa Italia della stagione, contro il Pisa, si giocherà allo Stadio Olimpico giovedì 25 settembre

La Serie A è iniziata da pochissimo e si è già fermata per la sosta nazionali, e la Lega ha sfruttato questa pausa per comunicare le date da ricordare dei prossimi mesi. Oltre a rendere nota la programmazione delle prossime giornate di campionato, sono stati svelati anche anticipi e posticipi dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Torino, che ospita il Pisa dopo aver battuto il Modena, chiuderà il turno giovedì 25 settembre alle ore 21.

Il programma dei sedicesimi

Martedì 23 settembre

Ore 17:00 – Cagliari-Frosinone

Ore 18:30 – Udinese-Palermo

Ore 21:00 – Milan-Lecce

Mercoledì 24 settembre

Ore 17:00 – Parma-Spezia

Ore 18:30 – Verona-Venezia

Ore 21:00 – Como-Sassuolo

Giovedì 25 settembre

Ore 18:30 – Genoa-Empoli

Ore 21:00 – Torino-Pisa