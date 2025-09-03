La seconda partita di Coppa Italia della stagione, contro il Pisa, si giocherà allo Stadio Olimpico giovedì 25 settembre
La Serie A è iniziata da pochissimo e si è già fermata per la sosta nazionali, e la Lega ha sfruttato questa pausa per comunicare le date da ricordare dei prossimi mesi. Oltre a rendere nota la programmazione delle prossime giornate di campionato, sono stati svelati anche anticipi e posticipi dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Torino, che ospita il Pisa dopo aver battuto il Modena, chiuderà il turno giovedì 25 settembre alle ore 21.
Il programma dei sedicesimi
Martedì 23 settembre
- Ore 17:00 – Cagliari-Frosinone
- Ore 18:30 – Udinese-Palermo
- Ore 21:00 – Milan-Lecce
Mercoledì 24 settembre
- Ore 17:00 – Parma-Spezia
- Ore 18:30 – Verona-Venezia
- Ore 21:00 – Como-Sassuolo
Giovedì 25 settembre
- Ore 18:30 – Genoa-Empoli
- Ore 21:00 – Torino-Pisa