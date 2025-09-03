Toro.it

La seconda partita di Coppa Italia della stagione, contro il Pisa, si giocherà allo Stadio Olimpico giovedì 25 settembre

La Serie A è iniziata da pochissimo e si è già fermata per la sosta nazionali, e la Lega ha sfruttato questa pausa per comunicare le date da ricordare dei prossimi mesi. Oltre a rendere nota la programmazione delle prossime giornate di campionato, sono stati svelati anche anticipi e posticipi dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Torino, che ospita il Pisa dopo aver battuto il Modena, chiuderà il turno giovedì 25 settembre alle ore 21.

Il programma dei sedicesimi

Martedì 23 settembre

  • Ore 17:00 – Cagliari-Frosinone
  • Ore 18:30 – Udinese-Palermo
  • Ore 21:00 – Milan-Lecce

Mercoledì 24 settembre

  • Ore 17:00 – Parma-Spezia
  • Ore 18:30 – Verona-Venezia
  • Ore 21:00 – Como-Sassuolo

Giovedì 25 settembre

  • Ore 18:30 – Genoa-Empoli
  • Ore 21:00 – Torino-Pisa
The official Serie A match ball Puma ‘Orbita’ is seen on the pitch prior to Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
