Il difensore italiano salterà i 16esimi di Coppa Italia contro il Torino dopo aver rimediato una doppia ammonizione contro il Cesena
Con la vittoria contro il Modena il Torino ha archiviato la pratica per accedere ai 16esimi di finale di Coppa Italia.
Nel prossimo turno i granata di Baroni sfideranno il Pisa di Gilardino per tentare di accedere agli ottavi di finale contro la Roma. Tuttavia nell’incontro contro il Torino il tecnico della squadra toscana non potrà contare su Calabresi. Il difensore che nel corso dei 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Cesena ha rimediato una doppia ammonizione che gli impedirà di prendere parte alla partita contro i granata.