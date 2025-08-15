Dalla Serie D alla B: la rinascita del club gialloblù, tra rifondazioni e tanti volti nuovi per rilanciarsi

La prima avversaria stagionale. Lunedì il Torino affronterà il Modena di Andrea Sottil, uno degli ex della partita – come Dellavalle -, in una sfida da dentro o fuori che segnerà il debutto al Grande Torino. I gialloblù sono intervenuti in maniera decisa sul mercato, puntando su giocatori d’esperienza e giovani di prospettiva. In difesa sono arrivati diversi rinforzi: Nieling dal Cambuur, il rientro di Oukhadda dal prestito al Benevento, Tonoli dalla Pergolettese e Dellavalle in prestito dal Torino. A questi si aggiungono due ingaggi di peso come Zampano e Adorni, entrambi svincolati, in grado di garantire solidità e versatilità al reparto arretrato. Tra i pali, la novità più importante è l’ingaggio di Leandro Chichizola dallo Spezia, portiere d’esperienza con un passato importante in Serie A e Serie B, che offrirà sicurezza e personalità tra i pali.

Gli acquisti

Il centrocampo è stato anch’esso rinforzato in maniera mirata. Dal Bologna è arrivato Pyyhtia, giovane mezzala di prospettiva, mentre dalla Spal e dalla Torres sono giunti rispettivamente Nador e Guiebre, due profili che possono dare corsa e fisicità. Dalla Cremonese è stato acquistato Zanimacchia, giocatore duttile capace di ricoprire più ruoli nella linea mediana. In più, il club ha portato a Modena Massolin dal Royal Francs Borains, un altro giovane interessante. Per quanto riguarda l’attacco, spiccano il ritorno di Abiuso dalla Sampdoria e di Strizzolo dalla Triestina, oltre all’arrivo di Di Mariano dal Palermo, esterno offensivo con ottime qualità tecniche e buona esperienza nella categoria.

Il rendimento e i protagonisti del Modena

Il Modena ha chiuso la stagione 2024/2025 all’undicesimo posto in classifica, con un bottino complessivo di 45 punti, frutto di 10 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte. Un campionato che, pur senza particolari exploit, ha garantito ai gialloblù una permanenza tranquilla in categoria, lontano sia dalla lotta per la promozione sia dalle zone calde della classifica.

Sul fronte realizzativo, il club ha visto in Antonio Palumbo il suo principale bomber stagionale con 9 reti e 10 assist, seguito da Giuseppe Caso e Pedro Mendes con 5 gol rispettivamente.