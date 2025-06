Il Torino ha deciso di concedere il giovane talento granata alla squadra dell’Emilia-Romagna per la prossima stagione

Dopo giorni di trattative, il Torino ha ufficialmente concesso Dellavalle in prestito al Modena per la prossima stagione. Il giovane giocatore granata nel corso dello scorso campionato ha convinto la squadra dell’Emilia-Romagna, che ha trattato con il Torino per ottenere il giovane giocatore in prestito fino a Giugno del 2026.