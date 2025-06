Il giocatore che da giorni è stato conteso sul mercato è diventato un giocatore della squadra toscana a titolo definitivo

Dopo essere stato a lungo un elemento di interesse per diverse squadre di Serie A, Fazzini è ufficialmente diventato un nuovo giocatore della Fiorentina. Il giovane centrocampista italiano, dopo 3 stagioni nella prima squadra dell’Empoli, ha deciso di dare una svolta alla sua carriera firmando per un Club che è abituato a competere tra le prime posizioni del campionato di Serie A. Dopo la retrocessione con la sua ex squadra la scorsa stagione, Fazzini ha deciso di tornare nella lega di massima serie italiana come giocatore della Fiorentina. Nella sua nuova squadra Fazzini avrà anche la possibilità di esordire in Conference League e confrontarsi con altre squadre a livello internazionale.

Il comunicato della società

Fazzini è un nuovo giocatore della Fiorentina. L’ufficialità è stata confermata dalla squadra viola che dopo giorni di trattative si è assicurata la presenza del giovane centrocampista italiano per le prossime stagioni: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini dall’ Empoli F.C. Fazzini, nato a Massa il 16 marzo 2003, è cresciuto nel settore giovanile azzurro e, dopo aver esordito in Serie A a soli 19 anni, ha già collezionato 76 presenze tra Campionato e Coppa Italia mettendo a segno 7 gol. Il nuovo centrocampista viola ha inoltre vestito la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre ed ha disputato con l’Under 21 gli Europei di categoria”.