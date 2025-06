Ora che è ai dettagli la cessione di Ricci al Milan, il Toro ha la necessità di trovare un regista con caratteristiche simili alle sue

Si inizia a fare sul serio. È quasi passato un mese dall’inizio del calciomercato, e al netto del riscatto di Biraghi il Torino non ha portato a termine ancora nessuna operazione. Quantomeno in entrata, perché per quanto riguarda le uscite è molto vicina la cessione di Samuele Ricci al Milan. Dopo le voci che per diversi mesi hanno visto il centrocampista granata accostato ai rossoneri, alla fine la squadra di Allegri ha accelerato per lui e trovato un accordo di massima con il Torino, sulla base di 22 milioni di euro fissi più 3 di bonus. A questo punto la dirigenza granata deve correre ai ripari, per trovare il prima possibile un sostituto all’altezza che possa presentarsi al ritrovo del Filadelfia di metà luglio. Nessuna trattativa ancora avanzata, ma quali sono i nomi in lista per il centrocampo?

Ricci out, chi lo sostituisce?

Quello tra Ricci e il Milan era un matrimonio di fatto annunciato già a gennaio, rinviato all’estate ma comunque dato per fatto da diversi mesi. Il Toro avrebbe dovuto avere quindi in mano il sostituto, mentre la realtà parla di un Vagnati che si trova ora in una sorta di corsa contro il tempo per acquistare un nuovo centrocampista. Il primo nome nella lista della dirigenza sembrava essere quello di Fazzini, ma la Fiorentina ha anticipato tutti e si è assicurata il numero 10 dell’Empoli, che nella giornata di ieri è stato ufficializzato dal club viola. L’altro calciatore apprezzato, invece, è Prati.

Prati obiettivo numero uno?

Il centrocampista del Cagliari, reduce da una stagione in cui non ha avuto modo di mettersi in mostra a causa dei pochi minuti giocati, ha intenzione di cambiare aria e il Toro lo monitora da ormai diverse settimane. Ancora nessun approccio però da parte di Vagnati, che aspettava prima di capire qualcosa in più sulla situazione di Ricci. Il calciatore rossoblù è sicuramente tra i nomi in cima alla lista del dt, che però sta sondando altre piste in questi giorni. L’obiettivo, come detto, è chiudere qualcuno nel minor tempo possibile.