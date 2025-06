Accelerata improvvisa del Milan per Samuele Ricci: il club rossonero è ormai vicino a raggiungere l’accordo con il Torino

Samuele Ricci è sempre più lontano dal Torino. Una cessione che sembrava arrivare già a gennaio e che era data per scontata in questa finestra di mercato, ed effettivamente così dovrebbe essere. Il centrocampista, infatti, è molto vicino al Milan. I rossoneri, dopo le parole di Tare nella conferenza stampa di ieri, hanno accelerato in maniera decisa per l’ex Empoli, avvicinandosi alle richieste del Toro e dunque portando la trattativa alle fasi conclusive. Mancano gli ultimi dettagli, poi Ricci potrà essere considerato il primo acquisto del Milan di Allegri e Tare.

Gli aggiornamenti

Sebbene Tare avesse fatto intendere che i rossoneri si sarebbero concentrati sugli altri obiettivi a centrocampo come Xhaka e Jashari prima di chiudere Ricci, considerato già in pugno, il Milan ha invece accelerato nella mattinata di oggi per il granata. La nuova proposta del club lombardo è stata di 22 milioni di euro più 3 di bonus, qualcosa in meno rispetto ai 30 milioni di cui ha sempre parlato Cairo, ma la sensazione è che questa cifra possa bastare per far accettare la dirigenza granata. Massimiliano Allegri ha insistito per poter chiudere il primo colpo in entrata di questo calciomercato, ecco perché Tare ha deciso di accelerare e di inviare una nuova offerta al Toro. In questo modo, qualora la trattativa dovesse andare a buon fine, il centrocampista potrà anche presentarsi nel ritiro di Milanello insieme ai nuovi compagni.