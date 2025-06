Tare ha dichiarato che l’obiettivo principale della squadra rossonera sarà quello di rinforzare il centrocampo

Nel corso dell’incontro tra la stampa e il nuovo direttore sportivo del Milan, Tare ha comunicato che la squadra rossonera nel corso della sessione di mercato estiva farà il possibile per acquisire nuovi giocatori per rendere la propria rosa più competitiva in vista della prossima stagione.

Il Milan con l’addio di Reijnders ha perso uno dei centrocampisti che nel corso della scorsa stagione si sono rivelati tra i migliori del campionato, e Allegri ha comunicato alla dirigenza del Milan di voler creare una squadra competitiva cercando dei rinforzi per il centrocampo. Per questo motivo Tare ha definito quello che sarà il principale reparto da perfezionare: “il centrocampo sarà il reparto dove interverremo di più”.

Un mediano per il centrocampo

Dopo una prima parte di stagione da protagonista, Ricci ha attirato su di se l’attenzione di diverse squadre importanti, il che lo rende uno dei nomi caldi del mercato del Torino. Nonostante i profili più quotati in casa Milan siano altri, il centrocampista granata nel corso della passata stagione ha dimostrato di possedere le qualità che Tare sta cercando: “Stiamo cercando mediani bassi di un centrocampo a tre”. L’obiettivo del direttore sportivo del Milan è quello di trovare un abile giocatore che sappia giocare davanti alla difesa, un giocatore che possa iniziare l’azione di gioco col supporto di altri giocatori di qualità in mediana.

Il Milan punta in alto

Tare ha comunicato che il nuovo progetto della squadra rossonera si baserà sulla qualità dei membri della squadra. L’obiettivo del Milan sarà quello di creare una squadra competitiva che sappia condurre le partite: “Abbiamo idee chiare di una squadra compatta e che deve dominare le partite, con giocatori di grande palleggio”. Per questo motivo per Allegri il rinforzo per il centrocampo resterà il principale obiettivo di mercato, e se le principali operazioni di mercato non dovessero andare a buon fine, il Milan potrebbe ripiegare su Ricci, un giocatore che conosce già la Serie A e che ha dimostrato di essere tra i più quotati in quel ruolo.