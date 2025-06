Calciomercato Torino / Ngonge sa che con Baroni avrebbe molto più spazio di quello che attualmente ha al Napoli

Il Torino è pronto a intensificare i contatti con il Napoli per cercare di assicurarsi uno dei suoi principali obiettivi offensivi: Cyril Ngonge. L’attaccante belga nell’anno e mezzo vissuto in maglia azzurra non ha trovato molto spazio, motivo per cui il giocatore starebbe valutando con attenzione le prospettive future e, tra queste, quella granata sembra stuzzicarlo particolarmente.

Il profilo ideale per Baroni

Ngonge è un profilo che piace molto a Marco Baroni, che lo conosce bene e sarebbe felice di inserirlo nel suo nuovo progetto tecnico. La dirigenza granata è intenzionata a fare il possibile per accontentare il proprio allenatore e regalargli un giocatore dinamico, capace di incidere nel reparto offensivo con estro, qualità e versatilità. Il belga, infatti, può agire sia da esterno che da seconda punta, una duttilità che lo renderebbe molto prezioso nello scacchiere granata.

Il belga valuta il rilancio in granata

Uno dei fattori che potrebbe giocare a favore del Torino è la promessa di un ruolo centrale nel progetto. A differenza di quanto accaduto a Napoli, dove è rimasto spesso ai margini, in granata Ngonge avrebbe l’opportunità di scendere in campo con maggiore continuità e diventare un elemento decisivo. Questo aspetto sembra essere particolarmente gradito al giocatore, che vede in Torino una piazza ideale per rilanciarsi.

Le prossime settimane saranno decisive. Un summit tra le due società è già in programma e rappresenterà un primo passo concreto verso una possibile intesa. L’obiettivo sarà avvicinare le parti sul piano economico e gettare le basi per una trattativa che potrebbe entrare nel vivo a breve sulla base di un prestito con diritto di riscatto a cifre che sono però ancora da concordare. Il Torino è pronto a muoversi con decisione: Ngonge è più di una semplice suggestione.