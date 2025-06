Calciomercato Torino / Milinkovic-Savic è in partenza: la priorità è il portiere. Spunta Turati, insieme a Caprile, Montipò e Fofana

Con la partenza quasi certa di Vanja Milinkovic-Savic (è in trattativa con il Napoli ma piace anche al Monaco), il Torino è alla ricerca di un nuovo portiere affidabile, che possa garantire solidità tra i pali senza comportare un esborso economico eccessivo. L’identikit tracciato dalla dirigenza granata è chiaro: serve un portiere che ha già dimostrato la propria affidabilità in Serie A.

Turati entra nel radar granata

Tra i profili finiti sul taccuino di Vagnati c’è quello di Stefano Turati, portiere classe 2001 di proprietà del Sassuolo. Reduce da una stagione in prestito al Monza, Turati ha dimostrato buone qualità e svolto buone prestazioni quando chiamato in causa. Al momento, non rientra nei piani dei neroverdi come titolare per il prossimo campionato e per questo il club è disposto ad ascoltare offerte per una cessione, anche a titolo definitivo. Il suo profilo risponde perfettamente alle esigenze del Torino: giovane, ma non privo di esperienza.

Caprile resta nel mirino: ora si può trattare col Cagliari

Parallelamente, il club granata continua a monitorare con attenzione la situazione di Elia Caprile, altro nome che circola da tempo in orbita Toro. Dopo una stagione positiva al Napoli e poi al Cagliari, Caprile ha attirato l’interesse di diverse società. Ora che il Cagliari ha concluso il riscatto del portiere con il Napoli, il Torino potrà finalmente aprire una trattativa concreta per cercare di portarlo in granata.

Tuttavia, la dirigenza non si limita a questi due nomi e mantiene aperte anche altre piste, valutando attentamente ogni possibile opzione in base al rapporto qualità-prezzo: è per questo che tra i profili monitorati c’è anche Lorenzo Montipò del Verona. Più indietro invece nella lista dei possibili arrivi tra i pali l’ivoriano Yahia Fofana dell’Angers che non ha mai giocato in Italia.