Il Cagliari ha riscattato Elia Caprile dal Napoli. Il club rossoblù ha comunicato l’ufficialità con una nota sul sito

Elia Caprile è un giocatore del Cagliari a titolo definitivo. I rossoblù hanno riscattato il portiere dal Napoli. Il Torino segue con attenzione l’estremo difensore e, dato il riscatto, ora i granata potranno trattare con i sardi per l’acquisto del portiere.

Di seguito la nota del Cagliari sulla cessione a titolo definitivo di Caprile: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Elia Caprile dal Napoli: il calciatore si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029“.

Il Torino su Caprile

Elia Caprile è il nome forte in casa Torino. Il giocatore del Cagliari è l’obiettivo numero uno per la porta granata, visto l’addio certo o quasi di Vanja Milinkovic-Savic. Con la partenza del serbo in direzione Napoli, il Toro vuole assicurarsi un rinforzo di qualità.

Per questo motivo, i granata puntano il portiere del Cagliari. I sardi hanno riscattato l’estremo difensore dal Napoli per 8 milioni di euro e possono ora trattare con il Torino per la cessione del classe 2001. La squadra di Baroni incasserà dall’addio di Milinkovic-Savic circa 20 milioni, un tesoretto cospicuo da investire sul mercato. Il Cagliari chiede per Caprile almeno 14 milioni.

Le alternative in porta

Elia Caprile non è l’unica soluzione per la porta granata. Il Torino, infatti, monitora i profili di Lorenzo Montipò dell’Hellas Verona e di Wladimiro Falcone del Lecce. Entrambi portieri esperti, i due giocatori hanno centrato la salvezza con le rispettive squadre e sono figure fondamentali rispettivamente del club veneto e di quello pugliese.

Il Toro è chiamato a sostituire Milinkovic-Savic con un giocatore all’altezza. Il serbo è un elemento fondamentale dentro e fuori dal campo, dunque i granata dovranno guardare tanto alla qualità del nuovo portiere quando alla leadership trasmessa. Un fattore da non sottovalutare per costruire una squadra vincente.